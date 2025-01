Câmara Municipal apresentou Programa Inovador para Combater a Pobreza e Promover a Inclusão Social

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos apresentou terça-feira, 14 de janeiro, aos diversos parceiros locais e representantes institucionais, o programa SER-Salvaterra em Rede – CLDS 5G.

Este projeto, integrado na Tipologia de Operação Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS 5G), é cofinanciado pelo Fundo Social Europeu Mais (FSE+), no âmbito do Programa Temático Demografia, Qualificações e Inclusão (PESSOAS2030), com a Autoridade de Gestão a cargo do Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS, IP). A operação, com uma duração de 48 meses, representa um investimento total elegível de 442.749,97 euros.

O programa estrutura-se no Eixo 2, dedicado à Mitigação da pobreza e à exclusão social de crianças e jovens, promovendo a inclusão e igualdade de oportunidades.

Para concretizar este objetivo são operacionalizadas seis ações prioritárias, distribuídas em 12 atividades específicas, que abrangem workshops para famílias, atividades culturais e desportivas, desenvolvimento socioemocional de crianças e jovens, bem como iniciativas de cidadania e participação cívica. Cada uma destas ações está orientada para gerar impacto positivo na comunidade, reforçando as redes de apoio local.

Durante a apresentação, a vice-presidente da Câmara Municipal, Helena Neves salientou: “Este programa reforça um caminho que temos vindo a construir ao longo dos últimos anos: um concelho mais inclusivo, solidário e atento às necessidades de todos”.

Os parceiros presentes sublinharam que as atividades respondem às prioridades identificadas no Diagnóstico Social e no Plano de Desenvolvimento Social (PDS), consolidando os esforços já em curso para promover a inclusão e a coesão social no território. A continuidade da colaboração ativa entre os parceiros foi apontada como essencial para o sucesso de mais este projeto.

O SER-Salvaterra em Rede assume-se como mais do que um projeto social – é um movimento de transformação, concebido para promover a coesão comunitária, reduzir desigualdades e construir um futuro mais justo e inclusivo para todos.