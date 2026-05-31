Salvaterra de Magos lança projeto “Falcoaria na Rota dos Museus”

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O Município de Salvaterra de Magos deu início ao projeto “A Falcoaria na Rota dos Museus”, uma iniciativa integrada nas comemorações dos 10 anos da inscrição da Falcoaria na Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO.

O lançamento decorreu no Palácio do Paço Ducal de Vila Viçosa e marcou o arranque de um projeto promovido pelo Município de Salvaterra de Magos, que envolve Museus e Palácios Nacionais na valorização e divulgação da Falcoaria, através da identificação de peças relacionadas com esta prática ancestral, promovendo simultaneamente a visita à Falcoaria Real de Salvaterra de Magos.

A sessão de abertura contou com a presença da Presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos Helena Neves, do Presidente do Conselho de Administração da Fundação da Casa de Bragança João Azevedo, da Diretora do Museu-Biblioteca da Casa de Bragança Ana Saraiva, do técnico do Museu-Biblioteca João Bilro e do Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa Inácio Esperança.

Na ocasião, Helena Neves sublinhou que “este projeto permitirá não apenas dar maior visibilidade à prática da Falcoaria em Portugal, mas também afirmar a Falcoaria Real de Salvaterra de Magos como um espaço de referência na interpretação, divulgação e promoção deste património singular. Ao juntar museus, palácios nacionais e a Falcoaria Real, estamos a criar novas pontes entre territórios, instituições e públicos”.

A Presidente da Câmara Municipal acrescentou “este é um exemplo claro de como a cooperação institucional pode gerar valor cultural, educativo e turístico, beneficiando todos os parceiros envolvidos”.

João Azevedo, da Fundação da Casa de Bragança e Ana Saraiva, do Museu-Biblioteca, felicitaram o Município de Salvaterra de Magos pela concretização do projeto, salientando a sua importância para a valorização da Falcoaria, o reforço das redes de cooperação entre instituições e a divulgação deste património junto de diferentes públicos.

Numa segunda fase da iniciativa, será reestruturada a exposição “Falcoaria no Mundo”, patente na Falcoaria Real de Salvaterra de Magos, integrando uma nova área dedicada ao património relacionado com a Falcoaria existente nos vários Museus e Palácios Nacionais.

Com este projeto, a Falcoaria Real pretende reforçar o seu papel enquanto espaço de referência na preservação, promoção e divulgação de uma tradição que continua viva e que constitui um dos mais importantes elementos identitários do concelho.

Esta rota dedicada ao património da falcoaria terá continuidade nos próximos meses, estando o próximo encontro agendado para o dia 1 de junho, no Museu Arqueológico do Carmo, em Lisboa.