Salvaterra de Magos disponibiliza licenças “Escola Virtual”

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos disponibilizou licenças de acesso gratuito à plataforma educativa digital “Escola Virtual” para todos os alunos do 1.º ciclo do ensino básico do concelho, no âmbito do ano letivo 2025/2026.

A medida abrange cerca de 850 alunos, bem como os respetivos docentes, e tem como principal objetivo promover o sucesso educativo, através do acesso a conteúdos e recursos digitais que cobrem a totalidade dos programas das disciplinas nucleares do ensino regular, ajustados ao ano de escolaridade de cada utilizador.

As licenças foram entregues aos Agrupamentos de Escolas de Marinhais e de Salvaterra de Magos, que ficam responsáveis pela sua distribuição junto dos alunos.

A plataforma “Escola Virtual” destaca-se pela sua utilização intuitiva e pela adaptação à faixa etária do 1.º ciclo, apoiando o percurso educativo dos alunos através de recursos digitais e ferramentas que reforçam a leitura, os conceitos curriculares, a autonomia, o bem-estar e o sucesso escolar.

Entre os recursos disponibilizados encontram-se jogos educativos, quizzes, vídeos, animações e exercícios interativos, que promovem o desenvolvimento de competências nas áreas de Português, Matemática, Estudo do Meio e Inglês, com conteúdos alinhados com o currículo. A plataforma permite ainda o acompanhamento do progresso escolar, disponibilizando recursos de apoio ao estudo e à avaliação.

Com esta iniciativa, a Câmara Municipal reforça o seu compromisso com a educação, assegurando igualdade de oportunidades desde os primeiros anos de escolaridade, contribuindo para o sucesso educativo e para a consolidação de aprendizagens.