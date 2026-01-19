Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Região
  • Salvaterra de Magos disponibiliza licenças “Escola Virtual”
Região

Salvaterra de Magos disponibiliza licenças “Escola Virtual”

Por: Redação 19 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos disponibilizou licenças de acesso gratuito à plataforma educativa digital “Escola Virtual” para todos os alunos do 1.º ciclo do ensino básico do concelho, no âmbito do ano letivo 2025/2026.

A medida abrange cerca de 850 alunos, bem como os respetivos docentes, e tem como principal objetivo promover o sucesso educativo, através do acesso a conteúdos e recursos digitais que cobrem a totalidade dos programas das disciplinas nucleares do ensino regular, ajustados ao ano de escolaridade de cada utilizador.

As licenças foram entregues aos Agrupamentos de Escolas de Marinhais e de Salvaterra de Magos, que ficam responsáveis pela sua distribuição junto dos alunos.

A plataforma “Escola Virtual” destaca-se pela sua utilização intuitiva e pela adaptação à faixa etária do 1.º ciclo, apoiando o percurso educativo dos alunos através de recursos digitais e ferramentas que reforçam a leitura, os conceitos curriculares, a autonomia, o bem-estar e o sucesso escolar.

Entre os recursos disponibilizados encontram-se jogos educativos, quizzes, vídeos, animações e exercícios interativos, que promovem o desenvolvimento de competências nas áreas de Português, Matemática, Estudo do Meio e Inglês, com conteúdos alinhados com o currículo. A plataforma permite ainda o acompanhamento do progresso escolar, disponibilizando recursos de apoio ao estudo e à avaliação.

Com esta iniciativa, a Câmara Municipal reforça o seu compromisso com a educação, assegurando igualdade de oportunidades desde os primeiros anos de escolaridade, contribuindo para o sucesso educativo e para a consolidação de aprendizagens.

Etiqueta Relacionada:
salvaterra magos

Notícias relacionadas

Região

Concerto de Ano Novo no encerramento da Campanha Natal e a Economia Local

BY-Redação 8 de Janeiro, 2026
Região

Comemorações do 51º aniversário do 25 de abril no concelho de Salvaterra de Magos

BY-Redação 16 de Abril, 2025
Região

Bibliotecas Municipais do Concelho de Salvaterra de Magos dinamizam Hora do Conto 2025

BY-Redação 24 de Janeiro, 2025
Região

Câmara Municipal apresentou Programa Inovador para Combater a Pobreza e Promover a Inclusão Social

BY-Redação 15 de Janeiro, 2025
Região

“Natal e a Economia Local” no concelho de Salvaterra de Magos

BY-Redação 7 de Novembro, 2024
Região

Semana para a Igualdade assinalada em Salvaterra

BY-Redação 21 de Outubro, 2024