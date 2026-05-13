Workshop de ilustração “Aves de Presa” na Falcoaria Real de Salvaterra de Magos

Imprimir

A Falcoaria Real de Salvaterra de Magos vai dinamizar no domingo, 17 de maio, pelas 10h, o workshop de ilustração “Aves de Presa”, orientado por André Valério e destinado a jovens dos 10 aos 15 anos.

Para o dia 23 de maio, também pelas 10h00, está marcado um novo workshop de ilustração com a mesma temática, desta vez dirigido ao público em geral.

As inscrições para os dois momentos são gratuitas e podem ser efetuadas através do email falcoaria@cm-salvaterrademagos.pt.

As iniciativas decorrem no âmbito das comemorações do 10.º aniversário da inscrição da falcoaria em Portugal na lista representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO, assinalado pelo Município de Salvaterra de Magos com a realização de diversas atividades ao longo do ano.

As comemorações tiveram início em abril, com a palestra “Falcões Peregrinos e a Falcoaria nos EUA”, dinamizada pelo falcoeiro Bruce Haak, e prosseguiram, no início deste mês de maio, com a realização do Curso de Iniciação à Falcoaria, iniciativas organizadas pela Associação Portuguesa de Falcoaria.

A Falcoaria Real de Salvaterra de Magos é um edifício ímpar, não só no concelho, mas também a nível nacional. Foi essa singularidade que levou o Município de Salvaterra de Magos a liderar a candidatura da falcoaria em Portugal à UNESCO, em parceria com a Universidade de Évora e a Associação Portuguesa de Falcoaria.

Como resultado, em 2016, Portugal passou a integrar o grupo de 24 países onde a falcoaria é reconhecida como Património Cultural Imaterial da Humanidade.

Ao longo do ano, o Município de Salvaterra de Magos vai promover diversas iniciativas que visam divulgar e valorizar a prática da falcoaria, bem como destacar a Falcoaria Real de Salvaterra de Magos enquanto elemento identitário do concelho.