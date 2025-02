União de Almeirim foi o único clube do concelho a vencer para o campeonato

O União de Almeirim foi o único clube a vencer para o campeonato nas jornadas do passado domingo, dia 9 de fevereiro, tendo o Fazendense, Paço dos Negros e Benfica do Ribatejo perderam os seus jogos.

O Fazendense foi derrotado por 1-2, em casa, frente ao Torres Novas e afastou-se da luta pela liderança do campeonato distrital da 1ª divisão, onde o Ferreira do Zêzere segue cada vez mais isolado. Runylson Cassama foi o autor do único golo dos charnecos.

Já na 2ª divisão distrital, o União de Almeirim somou a quinta vitória consecutiva para a competição, ao vencer o Rio Maior por 0-3 e segue já no quinto posto da tabela. Loran Jesus bisou na partida e o outro golo foi apontado por João Martins.

O Paço dos Negros foi derrotado por 1-0 no terreno do Marinhais e o Benfica do Ribatejo sofreu uma pesada derrota por 0-7 em casa.