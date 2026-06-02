Muay Thai: Dois bronzes em Vale de Cambra

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A Secção de Muay Thai do CADCA – Team Flávio Santos participou este fim de semana, 30 e 31 maio, no II Open de Muay Thai, na vertente Muay Thai Beginners, com combates disputados em tatami, reunindo atletas de vários clubes nacionais.

O destaque do evento vai para a conquista de duas medalhas de bronze, resultado do trabalho desenvolvido e da evolução dos atletas em competição. Paulo Berlan e Martim Fernandes conquistaram essas medalhas.

A equipa esteve representada Vale de Cambra pelos atletas Martim Fernandes, Tiago Neves e Paulo Berlan, demonstraram grande empenho, espírito competitivo e uma atitude exemplar ao longo de toda a competição.

O treinador José Ferreira, destacou “a entrega, evolução e atitude dos atletas, sublinhando a importância destas competições no processo de formação e desenvolvimento desportivo.”

A Secção de Muay Thai do CADCA – Team Flávio Santos deixou ainda um agradecimento especial ao Clube CADCA, “na pessoa do Paulo Almeida, pelo apoio institucional e contributo fundamental para o desenvolvimento da modalidade. É igualmente deixado um agradecimento ao parceiro desportivo Wellness Fitness Club pelo apoio contínuo ao projeto e aos atletas.”

A equipa prossegue agora a sua preparação para os próximos desafios competitivos, mantendo o foco na evolução técnica e no crescimento desportivo dos seus praticantes.