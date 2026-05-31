Campeão: U. Almeirim consegue o impossível

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A equipa de juvenis do U. de Almeirim sagrou-se, este domingo, campeão da II Divisão distrital da Asscoiação Futebol de Santarém.



A equipa almeirinense terminou a primeira fase, onde existiram três séries compostas por 27 equipas, com o melhor desempenho de todas as equipas presentes (17 vitórias e 1 empate) que resultaram em 52 pontos conquistados.



Na fase de apuramento de campeão, o U. Almeirim teve uma entrada muito má em que nos primeiros quatro jogos apenas fez cinco pontos em doze possíveis. No entanto, o grupo acreditou sempre, mesmo sabendo, que a cada jogo ficava mais difícil. Os jovens unionistas lutaram até final. No último jogo era necessário vencer por 10-0 e esperar que o Ouriquense perder no Tramagal. E aconteceu mesmo.



No entanto, esta equipa do U. Almeirim não vai subir pois a equipa que estava no nacional desceu à 1.ª Divisão, e os regulamentos da AFS não permitem duas equipas do mesmo clube na mesma divisão.