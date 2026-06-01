Paço dos Negros garante lugar nos oitavos de final do Campeonato Nacional Inatel

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A Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros garantiu a qualificação para os oitavos de final do Campeonato Nacional da Fundação Inatel, no domingo, dia 31 de maio, ao vencer o Esporte Clube Santa Cruz por 2-0, em partida disputada no Complexo Desportivo de Paço dos Negros.

Depois de ter alcançado o estatuto de vice-campeão distrital de Santarém, a formação pacense entrou da melhor forma na fase nacional da competição, impondo-se diante do campeão distrital de Lisboa e assegurando a continuidade na prova.

Os golos da equipa da casa foram apontados por Duarte Gonçalves e por um autogolo do Santa Cruz, resultado que permitiu à formação de Paço dos Negros controlar a eliminatória e confirmar a passagem à fase seguinte.

Perante o apoio dos adeptos presentes no recinto, a equipa mostrou consistência defensiva e eficácia nos momentos decisivos do encontro, conquistando um triunfo importante frente a um adversário que chegou à competição nacional na condição de campeão distrital.

Com esta vitória, o Paço dos Negros marca presença nos oitavos de final do Campeonato Nacional da Fundação Inatel, mantendo vivo o objetivo de realizar uma campanha de destaque na principal competição nacional da instituição.