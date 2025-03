Mercadona atinge lucro histórico e reforça presença em Portugal

A Mercadona, cadeia de supermercados de origem espanhola, encerrou o ano de 2024 com um crescimento significativo, alcançando uma faturação consolidada de 38.835 milhões de euros, um aumento de 9% em relação ao ano anterior. Destes, 1.778 milhões de euros correspondem à operação da empresa em Portugal, que conta atualmente com 60 lojas.

O crescimento da faturação foi impulsionado pela estratégia de redução de preços em milhares de produtos, tanto em Portugal como em Espanha, permitindo uma poupança global de 650 milhões de euros para os clientes.

A empresa destaca ainda a criação de mais de 6.000 novos postos de trabalho estáveis e de qualidade ao longo do último ano, sendo 1.700 em Portugal e 4.300 em Espanha. Com este reforço, a Mercadona passou a contar com um total de 110.000 colaboradores. Como reconhecimento pelo esforço das suas equipas, a empresa aumentou os salários em 8,5% – um valor superior à inflação registada nos dois países – e distribuiu 700 milhões de euros em prémios de desempenho.

O ano de 2024 revelou-se particularmente positivo para a empresa, que obteve um lucro líquido de 1.384 milhões de euros, um aumento de 37% face ao ano anterior. Este resultado reflete as melhorias na gestão, produtividade e eficiência da empresa, que reinvestiu 1.109 milhões de euros no seu próprio crescimento.

Em Portugal, a Mercadona registou um marco importante ao atingir um resultado positivo de 7 milhões de euros, tornando-se rentável pela primeira vez desde a sua chegada ao país, há cinco anos. Durante este período, a empresa investiu mais de 1.000 milhões de euros na expansão do negócio e reforçou o compromisso com os fornecedores locais, adquirindo produtos no valor de 1.400 milhões de euros.

Em 2024, a empresa investiu um total de 219 milhões de euros em Portugal e contribuiu com 237 milhões de euros em impostos através da Irmãdona Supermercados, a entidade que gere a operação no país e tem sede em Vila Nova de Gaia.

Há atualmente supermercados Mercadona em 12 distritos de Portugal e a empresa tem dois centros logísticos no país, em Vila Nova de Gaia e Almeirim, este último o maior dos 17 que tem na Península Ibérica.

Para 2025, a Mercadona prevê um investimento superior a 1.000 milhões de euros e a criação de mais de 1.000 novos postos de trabalho. A empresa estima ainda um crescimento de 3,5% na faturação global, que poderá atingir os 40.100 milhões de euros.

Em Portugal, a expansão continuará com a abertura de 10 novas lojas, incluindo duas na cidade de Lisboa, consolidando a presença da Mercadona no mercado nacional. O investimento previsto para o país será de 157 milhões de euros.

Além dos resultados financeiros e da expansão, a empresa destaca a sua participação na iniciativa “Alcem-se!” (Levantemo-nos), criada para apoiar as vítimas da depressão Dana. No total, a Mercadona destinou 108 milhões de euros para ajudar comunidades afetadas, apoiar os colaboradores impactados e contribuir para a recuperação económica das áreas atingidas.

Com um crescimento sustentado e uma forte aposta na eficiência e qualidade dos serviços, a Mercadona reforça a sua posição como uma das principais cadeias de supermercados da Península Ibérica, com ambições de continuar a expandir-se nos próximos anos.