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Economia

Portugal Fresh com investimento recorde para reforçar exportações e promoção internacional

Por: Daniel Cepa 27 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

A Portugal Fresh – Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores apresentou um plano estratégico a dois anos, até 2027, que prevê um investimento recorde de 2,7 milhões de euros com o objetivo de impulsionar o crescimento das exportações e reforçar a presença internacional do setor hortofrutícola nacional.

Trata‑se do maior investimento alguma vez realizado pela associação em 16 anos de atividade, assente numa forte aposta na promoção externa e na internacionalização das empresas portuguesas do setor.

Ao longo dos próximos dois anos, a Portugal Fresh irá intensificar a sua participação em mercados estratégicos, com presença confirmada em quatro das principais feiras internacionais do setor: Fruit Attraction (Madrid), Fruit Logistica (Berlim), IPM Essen e Fruit Attraction São Paulo, nas edições de 2026 e 2027. Estão igualmente previstas duas missões empresariais de prospeção aos Estados Unidos da América e ao Chile.

A estratégia inclui ainda o alargamento da atuação a mercados de elevado potencial económico, como a China, os Emirados Árabes Unidos e a Índia, através de ações de prospeção e promoção comercial.

Um dos eixos centrais do plano estratégico passa pela criação de uma Interprofissional do setor hortofrutícola, considerada uma etapa decisiva para a valorização e fortalecimento da fileira. Até 2027, a Portugal Fresh irá lançar as bases desta nova estrutura, que pretende integrar os principais agentes da cadeia de abastecimento alimentar — da produção à transformação e distribuição — promovendo maior coesão e capacidade de representação do setor.

Ao assinalar o seu 16.º aniversário, a Portugal Fresh reforça o compromisso de unir a fileira em torno de um objetivo comum: promover o melhor que Portugal produz, dentro e fora de portas.

Em declarações, Gonçalo Santos Andrade, presidente da Portugal Fresh, sublinha que esta estratégia representa uma preparação para o futuro do setor. “Estamos a construir bases sólidas para que o setor continue a crescer, através da consolidação de parcerias comerciais que maximizem o valor acrescentado dos nossos produtos, reforçando o seu papel enquanto motor da economia portuguesa”, afirma.

O responsável recorda ainda que, em 2025, as exportações de frutas, legumes e flores cresceram 5%, atingindo 2,6 mil milhões de euros, um novo recorde anual. “Em 16 anos triplicámos o valor das exportações e o setor agroalimentar já representa 13% das exportações nacionais de bens. Este plano é uma declaração de ambição para o setor e para o país”, acrescenta.

Relativamente à criação da Interprofissional, Gonçalo Santos Andrade considera que se trata de “uma etapa crucial para aumentar a competitividade das empresas”, permitindo que toda a fileira fale “a uma só voz, com mais força e maior coesão, nos mercados nacional e internacional”.

A estratégia de crescimento da Portugal Fresh é cofinanciada pela União Europeia, através dos programas Portugal 2030 e COMPETE 2030.

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