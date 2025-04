Aviso amarelo: Chuva e trovoada de regresso ao concelho de Almeirim

O concelho de Almeirim vai estar sob aviso amarelo nos próximos dois dias, 10 e 11 de abril, devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes, que podem ser acompanhados de trovoada e granizo.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para hoje, o aviso amarelo para o concelho de Almeirim e distrito de Santarém vai estar em vigor entre as 12h00 e as 21h00, e para amanhã, vai estar em vigor entre as 12h00 e as 18h00.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.