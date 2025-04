Tenistas de Almeirim no Estoril Open

A secção de ténis da Associação 20kms de Almeirim visitou a 10ª edição do Millenium Estoril Open no domingo, 27 de abril. Cerca de duas dezenas de atletas, pais e amigos do Ténis Almeirim assistiram a uma competição inédita no torneio.

Num ano inusitado, em que o Estoril Open é um torneio da categoria Challenger – a segunda divisão do ténis nacional -, a organização promoveu um torneio de Super Tie-Breaks com a participação de alguns dos melhores tenistas do evento como o 1º cabeça de série, Felix Auger Aliassime e os portugueses Nuno Borges, Jaime Faria e Henrique Rocha.

Para além disso foi ainda possível ver alguns dos tenistas em treinos, como o brasileiro João Fonseca e ainda os encontros do pré-qualifying com Francisco Rocha, João Graça e Pedro Araújo.

Miguel Dias, presidente da Secção de Ténis faz um balanço “muito positivo” desta visita “que só foi possível com o apoio do Município de Almeirim”, que cedeu o transporte. Para o Ténis Almeirim “estes momentos são particularmente relevantes por permitirem ver alguns dos ídolos que só se costumam ver na televisão” e “motivar os atletas para o futuro”.

Nesta visita participaram cerca de 20 alunos, pais e amigos, com os mais jovens a poderem conhecer o recinto, receber brindes e participar em clinicas de ténis.