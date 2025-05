Detido em flagrante por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Tramagal, no dia 7 de maio, deteve em flagrante um homem de 21 anos por tráfico de estupefacientes, no concelho de Constância.

No decorrer de uma ação de fiscalização, os militares da Guarda aperceberam-se do comportamento suspeito por parte de três ocupantes de um veículo, procedendo à abordagem dos mesmos. No seguimento da ação policial, foram realizadas revistas pessoais de segurança aos suspeitos, verificando-se que um dos ocupantes tinha na sua posse 19 selos de LSD e uma dose de haxixe, motivo que levou à detenção.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Abrantes.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial de Constância e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Abrantes.