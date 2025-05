Duarte Jordão pesa menos de 30 kgs e é campeão nacional

No último fim de semana, o Entroncamento foi o palco do Campeonato Nacional da Federação Nacional de Karate Portugal, que contou com a participação dos melhores atletas do país. O torneio reuniu mais de 600 atletas apurados nas competições regionais, destacando-se a presença da equipa do Centro de Karate Amicale Almeirim, do Dojo de Benfica do Ribatejo com três atletas.



No escalão juvenil masculino, Matias Pedro brilhou na categoria de Kumite Juvenil -50kg, alcançando o honroso 9º lugar a nível nacional.



A jovem promessa Carlota Batista, Campeã Regional de Kata Infantil, enfrentou uma decisão controversa da equipa de arbitragem que a impediu de lutar pelo pódio.



O destaque vai para Duarte Jordão, Campeão Regional de Kumite e Vice-Campeão Regional de Kata. Subiu ao pódio a nível nacional, conquistando o bronze em Kata Iniciado e o título de Campeão Nacional de Kumite Iniciado -30kg.



“Estes miúdos são um exemplo para todos nós. Trabalhamos arduamente com todos os nossos atletas e continuaremos a fazer o nosso melhor”, afirmou o treinador da Paulo Sérgio Jordão.