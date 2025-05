Bombeiros Voluntários de Almeirim na Operação Fátima 2025

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) tem ativa, entre hoje e amanhã, dias 12 e 13 de maio, a “Operação Fátima 2025”, com o objetivo de garantir a segurança e prestar assistência aos milhares de peregrinos que se deslocam ao Santuário de Fátima para as tradicionais celebrações religiosas.

Coordenada pelo Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, esta operação visa reforçar a capacidade de resposta dos dispositivos integrados no Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) e no Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM). O planeamento prevê uma metodologia operacional flexível, permitindo mitigar o impacto do elevado afluxo de pessoas à cidade de Fátima.

Ao todo, estarão envolvidos mais de 300 operacionais, dos quais 170 são elementos de diversos Corpos de Bombeiros da região, incluindo os bombeiros de Almeirim, Fátima, Ourém, Chamusca, Santarém, Golegã, entre outros.

A operação conta ainda com a participação do Serviço Municipal de Proteção Civil de Ourém, Força Especial de Proteção Civil da ANEPC, INEM, Cruz Vermelha Portuguesa, GNR, Corpo Nacional de Escutas, Unidades Locais de Saúde da Região de Leiria e Médio Tejo, e entidades religiosas como a Associação de Servitas de Nossa Senhora de Fátima.

O comando operacional de todas as forças será garantido pela ANEPC, através do Posto de Comando Operacional (PCO), instalado no Colégio de São Miguel, em Fátima.