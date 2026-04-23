1.ª edição do “Almeirim On – Rescue & Trauma” contou com 160 participantes de vários pontos do país

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A 1.ª edição do “Almeirim On – Rescue & Trauma” reuniu cerca de 160 participantes nos dias 18 e 19 de abril, num evento dedicado à emergência, socorro e trauma, que decorreu no IVV – Espaço Multiusos de Almeirim e envolveu alguns dos principais profissionais e especialistas destas áreas.

O programa arrancou na manhã de sábado com um seminário teórico, que contou com a participação de vários formadores. Carlos Amaro abordou a movimentação de veículos em contexto de desencarceramento, integrando a apresentação do estudo EXIT, numa perspetiva baseada na evidência científica. Já Júlio Braga apresentou boas práticas internacionais na gestão de acidentes com múltiplas vítimas, destacando o conceito de triagem em 10 segundos, centrado na rapidez e eficácia da tomada de decisão em cenários críticos.

Seguiram‑se intervenções de Ricardo Couto, que refletiu sobre o papel do socorrista na vertente não técnica, frequentemente desvalorizada, mas determinante no desempenho operacional, e de João Rosado, que sublinhou a importância da formação e do treino contínuo para responder a contextos cada vez mais exigentes. Luís Ferreira, com vasta experiência em VMER, destacou a relevância da intervenção da equipa pré‑hospitalar antes do apoio em Suporte Avançado de Vida (SAV), numa abordagem prática e assente na realidade do terreno.

Durante a tarde de sábado e ao longo de todo o dia de domingo, o evento prosseguiu com workshops práticos, permitindo aos participantes aplicar conhecimentos em cenários reais. No salão grande do IVV decorreram os cenários de trauma, enquanto na Casa Prudêncio tiveram lugar os cenários de desencarceramento, focados no desenvolvimento de competências técnicas fundamentais para a atuação operacional.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, Telmo Ferreira, explicou que o seminário estava inicialmente previsto para fevereiro, mas teve de ser adiado devido às cheias e à ativação do Plano Municipal de Emergência.

“Temos aqui bombeiros de norte a sul do país, cerca de 160 participantes neste fim de semana. Tivemos mais inscrições inicialmente, mas nem todos puderam estar presentes nesta nova data. Ainda assim, 160 participantes no primeiro ano é algo que nos orgulha”, afirmou.

O responsável destacou também a diversidade dos participantes, envolvendo bombeiros, profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, Cruz Vermelha, forças de segurança e proteção civil.

Por sua vez, Ruben Eloio, bombeiro e membro da organização, sublinhou o carácter exigente e inovador do evento.

“Estar do lado de lá é sempre mais difícil. Quando estamos a aprender e a ser avaliados, os nervos estão sempre mais à flor da pele”, afirmou, acrescentando que se trata de um evento formativo, cooperativo e pioneiro.

Segundo o organizador, o “Almeirim On – Rescue & Trauma” contou com participantes e instrutores de todo o país, incluindo Madeira e Açores, e envolveu também a comunidade local, através de workshops civis destinados à população.

“Esta parte formativa também foi pensada para o povo, para que todos aprendessem um pouco mais sobre aquilo que pode ajudar a salvar vidas”, referiu.

A organização admite já a possibilidade de uma nova edição em 2027, sublinhando que a iniciativa será avaliada passo a passo, “desafio a desafio, cenário a cenário”.