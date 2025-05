Homem rouba carro

O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Tomar e do Posto Territorial de Tomar, no dia 11 de maio, deteve em flagrante um homem de 36 anos por furto de veículo e condução sem habilitação legal, no concelho de Tomar.

Na sequência de uma denúncia relativa ao furto de uma viatura, ocorrido no concelho de Abrantes, os militares da Guarda encetaram diligências policiais que permitiram localizar o veículo em circulação na cidade de Tomar. A viatura foi intercetada com o suspeito no seu interior, tendo sido imediatamente detido.

No decurso das diligências policiais, apurou-se ainda que o suspeito não possuía habilitação legal para conduzir, e que tinha efetuado diversas compras utilizando um cartão bancário pertencente ao proprietário da viatura.

A operação culminou na detenção do suspeito e na recuperação do veículo furtado.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Santarém, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas no posto policial da área de residência.