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Alpiarça

Feira Multicultural de Alpiarça promove inclusão e diversidade no concelho

Por: Daniel Cepa 02 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A Feira Multicultural de Alpiarça realiza‑se no próximo dia 3 de maio, a partir das 09h30, no Mercado Municipal de Alpiarça, no âmbito do projeto CLDS 5G Alpiarça Incluir+, com o objetivo de promover a inclusão, a diversidade cultural e a coesão social no concelho.

A iniciativa pretende sensibilizar para a diversidade existente em Alpiarça, incentivar a participação ativa de cidadãos estrangeiros e promover o respeito pela multiculturalidade, através da partilha de costumes, tradições e identidades culturais.

Ao longo do dia, o evento contará com stands culturais, gastronomia, artesanato, exposições, música e dança, bem como diversas atividades abertas à comunidade. O programa arranca às 09h30 com a abertura oficial, seguindo‑se atuações da Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1.º de Dezembro (10h00), folclore da Eslováquia (11h00), dança tradicional indiana Garba (12h00) e dança Marrabenta, de Moçambique (13h00).

Durante a tarde, a animação prossegue com o Dream Dancing Hip Hop, do C.D. “Os Águias” de Alpiarça (14h00), o Grupo Albandeio (15h00) e, pelas 17h00, um espetáculo de Flamenco e Sevilhanas, encerrando o evento às 17h30.

Para além do programa cultural, a feira inclui exposições, oficinas, gastronomia internacional, artesanato, fanzines, tatuagens de henna e várias curiosidades culturais, proporcionando um espaço de encontro e partilha entre diferentes comunidades.

A Feira Multicultural de Alpiarça é uma iniciativa de referência na promoção da inclusão social, reforçando o diálogo intercultural e o sentimento de pertença no concelho.

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