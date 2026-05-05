Santarém recebe encontro sobre medidas de segurança no apoio a idosos

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A Câmara Municipal de Santarém promove, no próximo dia 6 de maio, a partir das 10h00, na Casa do Campino, o Encontro sobre Medidas de Segurança nas Respostas de Apoio a Idosos, uma iniciativa que pretende reforçar a prevenção e a proteção nas respostas sociais dirigidas à população sénior.

Após a sessão de abertura, a cargo de Teresa Matias Ferreira, vereadora da Câmara Municipal de Santarém, Filipe Almeirante, coordenador da Proteção Civil e Segurança Municipal, irá abordar o papel da Proteção Civil na prevenção, preparação, socorro e proteção dos idosos.

O encontro contará ainda com a participação de Lídia Gameiro, diretora do Núcleo de Respostas Sociais da Unidade de Desenvolvimento Social do Centro Distrital de Santarém, entidade responsável pela gestão e acompanhamento das várias valências de apoio à população idosa no distrito.

Estarão igualmente presentes Manuel Maia Frazão e Alice Rodrigues, provedor e diretora da Santa Casa da Misericórdia de Pernes, instituição dedicada ao desenvolvimento de estruturas sociais de apoio à infância, juventude, família e terceira idade, integrada numa rede de parceiros sociais.

A sessão inclui ainda um debate sobre a temática, que será moderado por Maria Elisabete Filipe, chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e Saúde da Câmara Municipal de Santarém.

As inscrições são gratuitas e encontram‑se já abertas.