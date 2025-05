Fazendas de Almeirim recebe a 1.ª edição de “Folclore e Festa” com tradição, música e convívio popular

Durante o fim de semana de 31 de maio e 1 de junho, o Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim organiza a primeira edição do evento “Folclore e Festa”, que promete celebrar a cultura popular com dança, gastronomia, música tradicional e muito convívio.



O Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim promove a 1.ª edição do evento “Folclore e Festa”, uma celebração que junta tradição, cultura popular e entretenimento para todas as idades.



O programa estende-se por dois dias e inclui festivais de folclore, animação musical, tasquinhas e até um passeio de bicicletas “pasteleiras”.



O evento arranca a 31 de maio, com a tradicional Picaria, às 16h30, num recinto próximo do Centro Cultural. À noite, pelas 21h00, realiza-se o primeiro Festival de Folclore, com a participação dos ranchos: Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim (anfitrião), Rancho Folclórico Luz de Tavira, Algarve, Rancho Folclórico de Paço dos Negros. A animação continua com a atuação do DJ Cremalheira, pelas 22h30.



Já no dia 1 de junho, domingo, os festejos começam às 10h00 com um Passeio de Pasteleiras, cuja concentração será junto ao Centro Cultural. A tarde mais música e tradição, com o segundo Festival de Folclore, às 16h00, com grupos convidados da Moita, Santarém, Granho e Fontainhas. O encerramento será feito com um baile popular com Jorge Paulo, pelas 18h.



Durante os dois dias haverá tasquinhas no recinto com serviço de almoços e jantares, e quermesse”.