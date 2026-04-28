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Sociedade

Junta de Fazendas de Almeirim atacada

Por: Redação 28 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

O endereço de correio eletrónico da Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim voltou a ser alvo de um ataque informático, esta terça‑feira, dia 28 de abril.

Através da conta comprometida, foi enviada uma mensagem fraudulenta com o seguinte conteúdo:

“Exmos. Senhores,
Esperamos que nos encontremos bem.
Pela presente, enviamos em anexo a fatura, emitida em conformidade com o arquivo.”

A mensagem incluía um link malicioso, que conduzia a um vírus informático.

Esta é a segunda vez que a Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim é vítima deste tipo de ataque, alertando‑se para a necessidade de cautela por parte dos destinatários e para que não sejam abertos links ou anexos suspeitos provenientes deste endereço.

Etiqueta Relacionada:
fazendas de almeirim

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