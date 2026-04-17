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Sociedade

Fazendas de Almeirim recebe caminhada solidária “Mexer contra o Cancro”

Por: Inês Ribeiro 17 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

Fazendas de Almeirim vai acolher no próximo dia 3 de maio, a partir das 9h00, uma caminhada solidária inserida na iniciativa “Mexer contra o Cancro”, promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Sul. O evento pretende sensibilizar a população para a importância da atividade física na prevenção da doença oncológica e, simultaneamente, angariar fundos para o apoio à investigação oncológica.

A concentração dos participantes está marcada para as 8h30, junto da Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim, local onde terá início a organização antes do arranque oficial da caminhada. O percurso terá início às 9h00 e deverá reunir participantes de várias idades, num ambiente de convívio e promoção de estilos de vida saudáveis.

As inscrições decorrem a partir de 15 de abril, com um donativo mínimo de 5 “laços”, valor que reverte integralmente para a causa. A iniciativa integra-se no conjunto de ações de sensibilização e solidariedade promovidas pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, nomeadamente no apoio a bolsas de investigação oncológica.

Para além da inscrição direta, os participantes podem adquirir t-shirts oficiais em vários pontos locais, incluindo a Associação de Apoio às Famílias das Fazendas de Almeirim, a Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim, a Farmácia das Fazendas e a Cabeleireira Bia.

A organização disponibiliza ainda contacto telefónico para inscrições, esclarecimentos e informações adicionais, através do número 917 596 748, associado a M.ª Rosário Salavessa.

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