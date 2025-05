Adega Cooperativa de Almeirim distinguida como Empresa do Ano pela AMPV

A Adega Cooperativa de Almeirim (ACA) foi distinguida pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) como Empresa do Ano da Região do Tejo, no âmbito das comemorações do 18.º aniversário da AMPV, que decorreram no dia 23 de maio, no Alandroal, um dos municípios da Serra D’Ossa que detém o título de Cidade do Vinho 2025.

O prémio foi recebido por Manuel Gabirra, presidente da ACA, e o mesmo foi entregue em sinal de reconhecimento do trabalho desenvolvido e do contributo para a promoção da região. António Ventura, enólogo consultor da ACA, recebeu o prémio nacional Enólogo do Ano.

A AMPV distingue, anualmente, entidades e personalidades que se têm destacado na área dos vinhos, do enoturismo e no desenvolvimento dos territórios.