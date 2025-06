António Figueiras é o candidato da CDU em Fazendas de Almeirim

A CDU anunciou António Figueiras como candidato a presidente da Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim. Tem 62 anos, é funcionário público e dirigente da União de Sindicatos de Santarém, da Direção Nacional do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL) e presidente da Mesa da Assembleia Regional do STAL de Santarém.

A nível associativo, é presidente do Clube de Amadores de Pesca do Ribatejo, em Fazendas de Almeirim, desde 1996. Membro do PCP, foi eleito da CDU na Assembleia de Freguesia de Fazendas de Almeirim nos mandatos 2001-2005 e 2013-2017 e também no mandato de 2017-2021.

“O conhecimento da realidade do local onde residem, a profunda ligação com a população e as forças vivas das suas freguesias e o compromisso com o projecto autárquico da CDU são a garantia de que com a CDU na gestão e administração das freguesias haverá um rumo ao desenvolvimento”, refere a CDU em comunicado.

“A CDU tem estado com as populações, mesmo fora dos períodos eleitorais, com uma intervenção marcada pela presença constante de eleitos ou não, na resposta aos problemas das populações locais” e acrescenta que se afirma “como a alternativa que o concelho de Almeirim e as suas freguesias precisam”.