“Daniel é um jogador muito inteligente”, garante Tiago Fernandes

Tiago Fernandes, numa entrevista ao Jornal A BOLA, disse acreditar que Daniel Bragança vai voltar aos relvados no bom nível a que estava antes da grave lesão que sofreu a 15 de fevereiro, diante do Arouca.

Tiago Fernandes treinou o jogador ribatejano no Sporting e no Estoril.



“A lesão do cruzado, às vezes, tem mais consequências para jogadores com outras características, mais rápidos, sobretudo extremos . Mas o Daniel é um jogador muito inteligente, não vai perder mobilidade, nem elasticidade. Também não vai perder técnica nem velocidade da execução. Ele pensa mais rápido o jogo que os outros e vai fazer uma boa recuperação porque o departamento médico do Sporting é muito bom e vai ter todas as condições para voltar em pleno. Alias, até acho que ele voltou melhor da outra lesão [esteve parado toda a época de 2022/24 devido a uma rotura dos ligamentos do joelho direito]. Estava mais forte fisicamente, mais pujante, porque o resto tem tudo”, destacou o treinador.

Recorde-se que Bragança voltou a sofrer uma lesão grave num joelho, desta vez no cruzado anterior.