Daniel Bragança tem Marquês de Pombal e Biblioteca pré-reservada

O Sporting ganhou ao Portimonense por 3-0, com Daniel Bragança a fazer a assistência para o terceiro golo e espera agora pelo Benfica: se as águias não ganharem este domingo, no terreno do Famalicão, os verdes e brancos são logo campeões.



A festa será logo na noite deste domingo e será tudo no Marquês de Pombal, praça emblemática de Lisboa onde os jogadores vão chegar de autocarro aberto.



Os sportinguistas do concelho, através das redes sociais, também já anunciaram que vão sair à rua para festejar já este domingo. Os festejos devem começar na zona da Biblioteca da cidade.



Já em 2021, no último título do Sporting, os adeptos de Almeirim saíram à rua para festejar.