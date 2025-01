Bragança de regresso

A integração de Daniel Bragança foi a novidade no treino do Sporting. O internacional sub-21 natural de Fazendas de Almeirim recuperou da lesão muscular no gémeo da perna esquerda, e pode assim entrar nas contas do técnico Rui Borges para a deslocação a Vila do Conde, agendada para sábado, às 18h00.

O médio lesionou-se na partida com o Moreirense (1-2) disputada a 5 de dezembro de 2024 e, desde então, tem estado entregue ao departamento clínico onde continuam Pote, Morita, Matheus Reis e Nuno Santos