Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça inscrita ONGA de âmbito local

A Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça (AANA) passou a integrar oficialmente o Registo Nacional das Organizações Não-Governamentais de Ambiente e Equiparadas (RNOE), tendo sido atribuída, no passado dia 13 de junho, a classificação de ONGA (Organização Não-Governamental de Ambiente) de âmbito local.

O reconhecimento foi formalizado por despacho do vice-presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, representando um passo importante no percurso da associação em prol da conservação e valorização ambiental na região.

Com este estatuto, a AANA reforça a sua capacidade de atuação, passando a dispor de novas ferramentas para estabelecer parcerias com outras entidades e dinamizar projetos de sensibilização, proteção ambiental e envolvimento da comunidade local.

Este reconhecimento vem consolidar o trabalho desenvolvido pela associação em Alpiarça, onde tem promovido ações de preservação da biodiversidade, como a recente identificação de espécies raras na região, assim como iniciativas de educação ambiental junto da população.

A AANA reafirma, assim, o seu compromisso com o meio ambiente, agora com mais meios para continuar a fazer a diferença a nível local.