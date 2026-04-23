Sabores do Toiro Bravo regressam a Coruche de 30 de abril a 3 de maio

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A 22.ª edição dos Sabores do Toiro Bravo realiza‑se de 30 de abril a 3 de maio, na Praça de Toiros de Coruche, reunindo gastronomia, tradição taurina e animação cultural num dos eventos mais identitários do Ribatejo.

A carne de toiro bravo volta a ser o elemento central do certame, presente nas propostas gastronómicas dos restaurantes O Farnel, Ó Manel, Carnes Bravas by deCatering, Trinca Petisqueira e Pizzaria Mr. Rino, a par da participação de várias associações locais.

Para além da gastronomia, o programa inclui concertos, animação itinerante, artesanato, espaço infantil e várias iniciativas culturais. Destaque para o colóquio “Afición de Coruche”, a Gala Equestre “Miguel da Fonseca”, demonstrações taurinas, oficinas de folclore e a presença do grupo de dança polaco Zespól Regionalny Mystokowianie, integrado no FIFCA – Festival Internacional de Folclore.

A programação musical contempla atuações dos Alentons e dos Cantadores, enquanto o lançamento da 2.ª edição do livro “Comeres de Coruche”, com participação do crítico gastronómico Amílcar Malhó, reforça a ligação entre gastronomia e identidade local.

Com mais de duas décadas de história, os Sabores do Toiro Bravo afirmam‑se como uma celebração da cultura, da tradição e do convívio, projetando Coruche como referência na valorização do património gastronómico e taurino.

Programa detalhado aqui