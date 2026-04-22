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Alpiarça

Trabalhadores da Monliz convocam greve e exigem salário mínimo de 1.050 euros

Por: Inês Ribeiro 22 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

Os trabalhadores da empresa Monliz – Produtos Alimentares do Mondego e Liz, S.A., em Alpiarça, agendaram uma greve de 24 horas no próximo dia 27 de abril. A paralisação, convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Sectores Alimentar, Bebidas, Agricultura, Aquicultura, Pesca e Serviços Relacionados (STIAC), terá início às 00h00 e prolonga-se até às 24h00.

A ação vai decorrer nas instalações da empresa, situadas na Zona Industrial de Alpiarça, e integra um conjunto de reivindicações laborais que, segundo o sindicato, em comunicado enviado ao Jornal O Almeirinense, visam a melhoria das condições de trabalho e a valorização dos trabalhadores do setor.

Entre as principais exigências estão o aumento dos salários, com a fixação de um salário mínimo interno de 1.050 euros, a retoma da negociação da contratação coletiva, sem atualizações desde 2003 no setor do frio, e a redução do horário semanal para 35 horas. Os trabalhadores reivindicam ainda o direito a 25 dias úteis de férias, a atribuição do dia de aniversário, assim como o reforço dos subsídios de alimentação e de turno.

A contestação ao atual pacote laboral e a negociação do caderno reivindicativo para 2026 fazem também parte das motivações da greve.

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