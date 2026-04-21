8.ª Rota das Sopas anima Barragem dos Patudos em Alpiarça

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A 8.ª edição da Rota das Sopas de Alpiarça realiza‑se no próximo dia 31 de maio, a partir das 12h30, tendo como cenário a Barragem dos Patudos, prometendo juntar gastronomia, tradição e convívio.

A iniciativa convida a população e os visitantes a desfrutarem de um almoço diferente, num ambiente ao ar livre, onde será possível provar uma grande variedade de sopas, confecionadas por restaurantes e associações locais. Das receitas mais tradicionais às propostas mais criativas, o evento destaca os sabores característicos da região e a dedicação de quem mantém viva a identidade gastronómica de Alpiarça.

Mais do que um evento gastronómico, a Rota das Sopas afirma‑se como um momento de celebração da comunidade, promovendo o encontro entre famílias e amigos, num ambiente marcado pela partilha e pela valorização das tradições locais.

A envolvente natural da Barragem dos Patudos contribui para tornar o dia ainda mais especial, reforçando o caráter acolhedor e festivo da iniciativa, que já vai na sua oitava edição.

A ARPICA, organizadora do evento, convida todos a marcar presença, trazendo boa disposição e apetite, para um momento de convívio que alia sabores, tradição e o espírito que caracteriza a Rota das Sopas de Alpiarça.