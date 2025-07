Distrito envolvido na maior operação nacional da PSP de destruição de armas

O distrito de Santarém esteve envolvido na primeira operação nacional de destruição de armamento da Polícia de Segurança Pública (PSP) que eliminou, esta quinta-feira, dia 11 de julho, um total de 7.879 armas. A ação decorreu no seguimento do Dia Mundial pelo Desarmamento, assinalado a 9 de julho, e está integrada no trabalho contínuo da PSP no controlo e supervisão de armas e munições.

A destruição de armamento é uma prática promovida também por agências das Nações Unidas, sob o lema “cada arma destruída não pode mais ser usada para matar, ferir ou intimidar”. Esta ação tem como objetivo sensibilizar a população para a importância do controlo de armas de fogo e promover políticas públicas de segurança e prevenção criminal.

Desde 2013, a PSP já destruiu mais de 318 mil armas em território nacional. Este número inclui as armas destruídas no dia 11 de julho, que resultaram de apreensões associadas a crimes ou infrações, bem como as que foram entregues de forma voluntária pela população. Em 2025, o armamento agora eliminado inclui 4.189 armas de fogo longas, 2.359 armas de fogo curtas e 1.331 armas brancas. A destruição só avança depois de confirmada a inutilidade das armas para fins operacionais, técnicos, de formação ou museológicos.

A PSP realça ainda o papel determinante das ações de proximidade realizadas junto da população. Entre 2020 e junho de 2025, foram promovidas 197 ações com recurso a Unidades Móveis de Atendimento, em cooperação com autarquias, juntas de freguesia, GNR e outros parceiros. O objetivo passa por incentivar o licenciamento de armas, esclarecer dúvidas legais e promover entregas voluntárias. Desde 2019, o número total de armas entregues voluntariamente à PSP ultrapassa as 92 mil, sendo que, só em 2025, já foram recebidas 2.874.

A estas ações junta-se a campanha “Armas em Segurança, Tour de Verão”, realizada pela primeira vez em 2024 e que regressa este verão. A iniciativa decorre de 1 de julho a 31 de agosto de 2025, com ações de sensibilização em todos os distritos do país, dedicadas à posse e uso legal de armas de fogo. Na edição anterior, a campanha permitiu a entrega de 173 armas de fogo e 1.523 munições ou cartuchos por parte de cidadãos, maioritariamente ligadas à prática da caça.

Apesar do foco na destruição, as autoridades aproveitam também armamento com valor técnico ou histórico. Desde 2018, foram reaproveitadas 2.290 armas, 610 para formação e atividade operacional, 906 para a coleção de espécimes da PSP, fundamentais para perícias balísticas, e 774 com fins museológicos.

Entre 2019 e 2024, a PSP procedeu ainda à destruição de mais de 42 toneladas de munições e cartuchos, o que dá um total de 42.595 kg.