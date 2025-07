PSP detém sete pessoas por tráfico de droga e apreende vários quilos de haxixe em Santarém

Sete pessoas foram detidas em flagrante delito pela PSP de Santarém por tráfico de estupefacientes, no âmbito de operações policiais realizadas entre os dias 14 e 16 de julho.

As detenções, efetuadas pela Esquadra de Investigação Criminal com o apoio de outras subunidades da cidade, resultaram de operações direcionadas ao combate ao tráfico de droga no concelho. Entre os detidos estão cinco homens e duas mulheres, com idades entre os 19 e os 37 anos.

No total, a PSP apreendeu: 63.613 doses de haxixe; 77,25 euros em numerário; Duas viaturas; Quatro telemóveis.

Os sete detidos foram conduzidos aos quartos de detenção e serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.