Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Região
  • Programa Scholas Cidadania junta duas centenas de jovens em Santarém
Região

Programa Scholas Cidadania junta duas centenas de jovens em Santarém

Por: Daniel Cepa 01 de Junho, 2026 2 Minutos de Leitura

A II edição do programa Scholas Cidadania terminou no dia 28 de maio, no Convento de São Francisco, em Santarém, reunindo cerca de 200 jovens de várias escolas do concelho.

Durante a iniciativa, os estudantes desenvolveram projetos focados na construção de uma comunidade mais participativa, inclusiva e solidária, abordando temas como a preparação para catástrofes naturais e a discriminação nas escolas. Entre as propostas apresentadas estiveram ações de sensibilização, workshops, jogos educativos e iniciativas de inclusão.

O presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, destacou o papel dos jovens na transformação da sociedade, sublinhando que o programa evidencia “a capacidade, sensibilidade e vontade de construir uma sociedade mais consciente e inclusiva”.

A iniciativa envolveu alunos de escolas secundárias e profissionais do concelho, promovendo o diálogo e o envolvimento cívico, através de uma metodologia inspirada na “Pedagogia do Encontro”.

A sessão de encerramento ficou ainda marcada pela assinatura de protocolos com o ISLA Santarém e o Instituto Politécnico de Santarém, reforçando a continuidade do projeto no território.

Etiquetas Relacionadas:
Programa Scholas Cidadaniaregiãosantarém

Notícias relacionadas

Região

Homem de 36 anos em prisão preventiva por violência doméstica

BY-Daniel Cepa 1 de Junho, 2026
Região

PSP detém suspeito de violência doméstica e apreende armas

BY-Daniel Cepa 31 de Maio, 2026
Política

Lezíria do Tejo define estratégia para a próxima década com foco no desenvolvimento da região

BY-Daniel Cepa 30 de Maio, 2026
Alpiarça

Queda de pórtico esmaga condutor de trator no Frade de Cima

BY-Daniel Cepa 30 de Maio, 2026
Região

Coruche reforça apoios ao comércio local com revisão do programa “Lojas com Gente”

BY-Daniel Cepa 28 de Maio, 2026
Região

“Cicatrizes” sobe ao palco do Cineteatro da Chamusca

BY-Daniel Cepa 28 de Maio, 2026