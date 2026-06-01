Programa Scholas Cidadania junta duas centenas de jovens em Santarém

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A II edição do programa Scholas Cidadania terminou no dia 28 de maio, no Convento de São Francisco, em Santarém, reunindo cerca de 200 jovens de várias escolas do concelho.

Durante a iniciativa, os estudantes desenvolveram projetos focados na construção de uma comunidade mais participativa, inclusiva e solidária, abordando temas como a preparação para catástrofes naturais e a discriminação nas escolas. Entre as propostas apresentadas estiveram ações de sensibilização, workshops, jogos educativos e iniciativas de inclusão.

O presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, destacou o papel dos jovens na transformação da sociedade, sublinhando que o programa evidencia “a capacidade, sensibilidade e vontade de construir uma sociedade mais consciente e inclusiva”.

A iniciativa envolveu alunos de escolas secundárias e profissionais do concelho, promovendo o diálogo e o envolvimento cívico, através de uma metodologia inspirada na “Pedagogia do Encontro”.

A sessão de encerramento ficou ainda marcada pela assinatura de protocolos com o ISLA Santarém e o Instituto Politécnico de Santarém, reforçando a continuidade do projeto no território.