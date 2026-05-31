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Região

PSP detém suspeito de violência doméstica e apreende armas

Por: Daniel Cepa 31 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve um homem de 48 anos, em cumprimento de um mandado fora de flagrante delito, no âmbito de processos relacionados com o crime de violência doméstica, no Entroncamento.

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas medidas de coação de afastamento da vítima, da residência e proibição de contactos, com controlo através de meios eletrónicos.

No âmbito de um segundo processo de violência doméstica, a PSP realizou várias diligências de investigação que permitiram localizar e apreender um conjunto de armas e munições.

Entre o material apreendido encontram-se um revólver de calibre .32, uma espingarda calibre 12, 94 munições de calibre 12 e 50 munições de calibre .32.

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