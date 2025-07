DECO: E-LAR será alargado a todas as famílias

Depois de ter sido inicialmente anunciado apenas para os agregados familiares com tarifa social de energia ou com apoios sociais mínimos, o E-LAR será alargado a todas as famílias, incluindo as que vivem em bairros vulneráveis (sociais ou históricos).

O programa consiste na substituição gratuita de fogões, fornos e esquentadores a gás ou pouco eficientes, por equipamentos elétricos de classe A ou superior uma lista mais restrita do que se especulava inicialmente, mas com foco claro na transição energética.

O programa arranca em julho, depois de um adiamento face à previsão inicial de junho. Segundo o Ministério do Ambiente, a prioridade é garantir que o modelo de implementação seja rápido, simples e transparente.

UM PASSO POSITIVO, MAS INSUFICIENTE

A DECO reconhece o esforço do Governo com o lançamento do E-LAR, mas considera que este tipo de medida, embora útil e necessária, é insuficiente por várias razões:

💡Os equipamentos agora apoiados não resolvem o problema da pobreza energética. Permitem alguma poupança durante alguns anos, mas não atacam a raiz da questão, que é a má qualidade do edificado.

🏠Falta investimento sério e estratégico na reabilitação das habitações, nomeadamente no isolamento térmico, ventilação adequada e janelas eficientes, intervenções que permitiriam reduzir de forma duradoura o consumo energético e melhorar o conforto das famílias.

📚Os programas continuam a ser fragmentados, com duração limitada, e com regras que dificultam o acesso às famílias com menor literacia digital ou energética.

É urgente investir em programas duradouros, inclusivos e com maior abrangência, que cheguem a todas as regiões, especialmente as mais isoladas, e que acompanhem as famílias na implementação de soluções sustentáveis.

OS APOIOS DA DECO

Se tiver dúvidas ou precisar de ajuda a efetuar a sua candidatura, descubra o Balcão de Habitação e Energia mais perto de si, consulte a nossa plataforma EVA (Energy Virtual Assistance) ou contacte diretamente o nosso gabinete de aconselhamento de habitação e energia. Estamos aqui para o ajudar!

A DECO RIBATEJO E OESTE informa que se mantém disponível diariamente para esclarecer as dúvidas dos consumidores, de forma a mantê-los informados e mais protegidos. Pode entrar em contacto connosco através do nosso endereço eletrónico: deco.ribatejoeoste@deco.pt e/ou através do seguinte contacto telefónico: 243 329 950.

