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Economia

Rodoviária do Tejo reforça aposta na mobilidade sustentável com novos autocarros a hidrogénio

Por: Daniel Cepa 29 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

O Grupo Barraqueiro adquiriu para a Rodoviária do Tejo uma nova frota de autocarros urbanos híbridos movidos a energias alternativas, num investimento que reforça a estratégia de modernização e descarbonização da mobilidade pública. As três primeiras viaturas Mercedes‑Benz eCitaro fuel cell, fornecidas pela Daimler Buses Portugal, já foram entregues à transportadora rodoviária e apresentam uma autonomia superior a 650 quilómetros.

Estas viaturas representam um passo significativo na renovação da frota da Rodoviária do Tejo e do Grupo Barraqueiro em geral, ao combinarem propulsão elétrica com célula de combustível a hidrogénio, uma solução inovadora que permite reduzir emissões e aumentar a eficiência operacional em contexto urbano.

Em comunicado, Jaime Pinheiro, administrador da Rodoviária do Tejo, sublinha que “a entrada em operação destas três viaturas Mercedes‑Benz eCitaro fuel cell representa um marco importante para a empresa, num investimento que reforça o nosso compromisso com uma mobilidade mais sustentável, eficiente e confortável para os passageiros, ao mesmo tempo que acelera a transição energética da operação”.

Também Duarte Almeida, administrador da Daimler Buses Portugal, destaca a relevância da entrega, considerando que se trata das primeiras viaturas Mercedes‑Benz eCitaro fuel cell entregues no mercado nacional. “É a confirmação de que existe em Portugal uma aposta crescente em soluções de transporte público inovadoras, sustentáveis e preparadas para responder aos desafios operacionais das cidades”, afirmou.

O modelo agora integrado na frota foi recentemente distinguido com o prémio “Electric Fuel Cell Bus Champion 2026”, atribuído pela publicação especializada Omnibusspiegel, no âmbito de uma avaliação internacional apresentada na feira Bus2Bus, em Berlim.

O Mercedes‑Benz eCitaro fuel cell destaca‑se pela flexibilidade do seu sistema de energia, podendo circular apenas com a energia armazenada nas baterias de tração, com a energia proveniente do hidrogénio ou com ambas em simultâneo. Esta configuração permite elevada autonomia, eficiência e adaptabilidade, características particularmente importantes em operações urbanas exigentes.

Com capacidade para 84 passageiros — 33 sentados e 51 em pé — os novos autocarros foram concebidos para assegurar elevados padrões de conforto, acessibilidade e segurança. Entre os equipamentos disponíveis contam‑se tomadas USB para os passageiros, rampa de acesso facilitado, sistema de climatização EvoThermatik e MirrorCam, tecnologia que substitui os espelhos retrovisores tradicionais por câmaras de retrovisão traseira.

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