Praia Fluvial do Sorraia com sistema inovador de salvamento aquático

A Praia Fluvial do Sorraia, em Coruche, tornou-se a segunda praia fluvial em Portugal a instalar o Sistema de Salvamento Aquático OneUP Saves, um equipamento de acesso público que reforça a segurança e o apoio em situações de emergência em planos de água.

O equipamento foi instalado num totem de utilização pública junto à zona balnear, complementando a vigilância dos nadadores-salvadores e garantindo uma resposta mais rápida em situações de risco dentro de água.

Este sistema inovador disponibiliza dispositivos salva-vidas arremessáveis e auto-insufláveis como meio de primeira intervenção, sendo alimentado por energia solar e garantindo comunicação direta com os serviços de emergência. Em caso de necessidade, os utilizadores devem: Quebrar o vidro com o martelo integrado, ativando de imediato o alarme sonoro e luminoso e a chamada automática para os serviços de emergência; Seguir as instruções do operador; Arremessar o dispositivo para a vítima, que insufla automaticamente ao contacto com a água, proporcionando flutuabilidade imediata até à chegada de socorro.

Com este sistema, a Praia Fluvial do Sorraia garante uma maior taxa de sobrevivência em situações de afogamento, assegura comunicações de emergência de forma permanente e promove a cultura de segurança aquática junto de residentes e visitantes.

Este reforço de segurança contribui também para a manutenção de galardões de qualidade como a Bandeira Azul, atribuída à Praia Fluvial do Sorraia desde 2023, fortalecendo o posicionamento de Coruche enquanto destino de turismo de natureza e de qualidade ambiental reconhecida.

“A segurança das nossas zonas balneares é uma prioridade. Com o OneUP Saves, damos mais um passo para garantir que quem escolhe Coruche para lazer o faz com confiança”, destaca Francisco Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Coruche.