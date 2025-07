GNR apreende armas e constitui arguido em caso de violência doméstica na Chamusca

Um homem de 58 anos foi constituído arguido no dia 22 de julho, no concelho da Chamusca, no âmbito de uma investigação por violência doméstica levada a cabo pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Santarém. Durante a operação foram apreendidas diversas armas de fogo e centenas de munições.

De acordo com a GNR, o suspeito exercia violência psicológica e social sobre a companheira, uma mulher de 48 anos. As diligências policiais resultaram no cumprimento de um mandado de busca domiciliária e de uma busca complementar num anexo da residência, que levaram à apreensão de duas espingardas, uma carabina e 397 munições de diversos calibres.

O homem foi formalmente constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém.