Suspeito de agredir ex-companheira detido com armas e munições

Um homem de 26 anos foi constituído arguido no âmbito de uma investigação por violência doméstica que levou à apreensão de uma arma de fogo, munições e pistolas de alarme, no concelho de Vila Nova da Barquinha. A operação foi conduzida pela GNR, através do Comando Territorial de Santarém, no dia 23 de julho.

De acordo com a Guarda Nacional Republicana, o processo foi levado conduzido pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) e permitiu apurar que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a sua ex-companheira, uma jovem de 21 anos.

No decorrer da ação foram cumpridos quatro mandados de busca, três domiciliários e um a uma viatura, que resultaram na apreensão de uma arma de fogo, de diversas munições de diferentes calibres e de duas pistolas de alarme.

O suspeito foi formalmente constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Santarém para efeitos de investigação e eventual aplicação de medidas de coação.