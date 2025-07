Idosos da Raposa visitam ruas floridas de Redondo

A Junta de Freguesia da Raposa organiza, no próximo dia 5 de agosto, o Passeio da 3.ª Idade, com destino às Ruas Floridas de Redondo, no Alentejo. A iniciativa destina-se a pessoas a partir dos 60 anos, com partida prevista para as 7h00 da manhã.

As inscrições para a Terceira Idade decorrem até 30 de julho. Caso sobrem vagas, haverá lugar a inscrições para a “Média Idade” entre 31 de julho e 4 de agosto.

As Ruas Floridas de Redondo são uma das mais emblemáticas festas populares do Alentejo, com ruas decoradas artesanalmente com flores de papel, feitas pela comunidade local.