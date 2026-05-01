Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Sociedade

Raposa: Inscrições abertas para encontro do idoso

Por: Redação 01 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A Junta de Freguesia da Raposa organiza, no próximo dia 11 de julho, o 27.º encontro do Idoso, uma iniciativa dedicada à população sénior da freguesia. O evento vai decorrer na Quinta da Feteira.

O evento arranca às 12h30 com o almoço, seguindo-se uma tarde de convívio e animação com o Carlos Marmelada. O programa inclui ainda um lanche pelas 18h, proporcionando um dia completo de partilha, lazer e celebração.

A participação requer inscrição obrigatória na secretaria da Junta de Freguesia até ao dia 30 de junho. A organização informa ainda que, no caso de casais, basta que um dos elementos tenha 60 anos e seja reformado para que ambos possam participar.

Para facilitar a deslocação, estão previstos transportes com partidas de Foros do Casalinho e Vale dos Biscais às 11h45, e da Raposa às 12h.

A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim e pretende reforçar os laços comunitários, valorizando a população mais idosa e promovendo momentos de convívio e bem-estar.

Etiquetas Relacionadas:
27.º encontro do IdosoRaposa

Notícias relacionadas

Sociedade

Raposa sem água no dia 16 abril

BY-Redação 13 de Abril, 2026
Sociedade

Ecolezíria quer distribuir resíduos por três operadores após fecho do Aterro da Raposa

BY-Daniel Cepa 6 de Abril, 2026
Desporto

Gabriela Neves do CAJ Raposa vence no arranque da Taça de Portugal de Downhill

BY-Daniel Cepa 18 de Março, 2026
Desporto

Clube Aventura Juvenil da Raposa soma títulos no fecho da época regional de ciclismo

BY-Daniel Cepa 25 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Parque de Merendas da Raposa sofre destruição quase total

BY-Inês Ribeiro 19 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Bombeiros de Almeirim resgatam ovelha presa na Ribeira de Muge

BY-Daniel Cepa 17 de Fevereiro, 2026