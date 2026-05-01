Raposa: Inscrições abertas para encontro do idoso

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A Junta de Freguesia da Raposa organiza, no próximo dia 11 de julho, o 27.º encontro do Idoso, uma iniciativa dedicada à população sénior da freguesia. O evento vai decorrer na Quinta da Feteira.

O evento arranca às 12h30 com o almoço, seguindo-se uma tarde de convívio e animação com o Carlos Marmelada. O programa inclui ainda um lanche pelas 18h, proporcionando um dia completo de partilha, lazer e celebração.

A participação requer inscrição obrigatória na secretaria da Junta de Freguesia até ao dia 30 de junho. A organização informa ainda que, no caso de casais, basta que um dos elementos tenha 60 anos e seja reformado para que ambos possam participar.

Para facilitar a deslocação, estão previstos transportes com partidas de Foros do Casalinho e Vale dos Biscais às 11h45, e da Raposa às 12h.

A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim e pretende reforçar os laços comunitários, valorizando a população mais idosa e promovendo momentos de convívio e bem-estar.