Hospital de Santarém inaugura novo equipamento de Tomografia Computorizada de última geração

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) inaugurou esta terça-feira, dia 5 de agosto, um novo equipamento de Tomografia Computorizada (TC), num investimento de 1,1 milhões de euros financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito do programa “Modernização Tecnológica dos Hospitais do SNS”.

A nova tecnologia representa um avanço significativo na qualidade e eficiência dos exames realizados no hospital. De acordo com a especialista em radiologia, Inês Gouveia Pereira, o equipamento “permite-nos reduzir a dose de radiação que nós damos aos nossos utentes e possibilita uma obtenção muito mais rápida das imagens”, o que, segundo a médica radiologista, “reduz o tempo do exame para um a dois segundos, o que é para nós uma diferença muito grande”.

Entre as principais vantagens destacadas, Inês Gouveia Pereira sublinha ainda que o aparelho “possibilita uma deteção mais precoce das lesões, graças à tecnologia espectral”. Além da rapidez e da segurança, o equipamento permite, segundo a especialista em radiologia, “análises quantitativas mais fiáveis e estudos de perfusão em órgãos como o cérebro, o pulmão ou o miocárdio”.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria, Pedro Marques, esta aquisição “representa mais do que tecnologia de ponta, é um compromisso renovado com a qualidade dos cuidados, com a equidade no acesso ao diagnóstico e com a valorização dos profissionais”.

Pedro Marques acrescentou que a nova TC “permite decisões clínicas mais informadas e melhores resultados para os utentes”. O presidente do Conselho de Administração reforçou ainda que este investimento é “um símbolo da modernização contínua do SNS” e assegurou que a Administração Central do Sistema de Saúde “tem estado ao lado da ULS da Lezíria para reforçar não só a área da radiologia, mas todas as que forem necessárias”.