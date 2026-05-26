ULS Lezíria abre concurso para contratação de 59 médicos em várias especialidades

Imprimir

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) abriu um procedimento concursal para o preenchimento de 59 postos de trabalho na categoria de assistente hospitalar, abrangendo diversas especialidades médicas.

O concurso foi publicado em Diário da República e visa reforçar a capacidade assistencial da instituição, no âmbito da sua estratégia de valorização e diferenciação dos cuidados de saúde prestados à população da região.

As vagas distribuem-se por diversas especialidades médicas, nomeadamente anestesiologia com quatro lugares, medicina interna com seis, ginecologia e obstetrícia com cinco e pediatria com quatro. Seguem-se cardiologia, cirurgia geral e ortopedia, cada uma com três vagas, e radiologia com três.

Com duas vagas cada encontram-se dermatovenereologia, gastrenterologia, medicina intensiva, neurologia, oftalmologia, psiquiatria e urologia.

Já com uma vaga estão angiologia e cirurgia vascular, doenças infecciosas, imunohemoterapia, medicina do trabalho, medicina física e de reabilitação, patologia clínica, pneumologia, psiquiatria da infância e da adolescência e reumatologia.

Segundo o presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, Pedro Marques, este reforço de vagas constitui uma oportunidade para captar médicos para a região, valorizando fatores como a qualidade de vida, a proximidade a Lisboa e o ambiente de trabalho existente na instituição. O responsável sublinha ainda a aposta em equipas jovens, motivadas e multidisciplinares, bem como no desenvolvimento de um modelo de cuidados assente na inovação, diferenciação e articulação entre os vários níveis de prestação de cuidados de saúde.

O procedimento concursal encontra-se aberto pelo prazo de cinco dias úteis após a publicação do aviso em Diário da República, que ocorreu na segunda-feira, dia 25 de maio. As candidaturas deverão ser formalizadas através de requerimento dirigido ao presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria e enviadas por via eletrónica para o endereço recrutamento@ulsleziria.min-saude.pt, dentro do prazo estabelecido.