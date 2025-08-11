Descubra como jogar jogos online sem arriscar a sua segurança

Se você gosta de jogar jogos online, particularmente jogos de casino online, com certeza está a par da importância de preservar a sua segurança. Pois navegar online pode implicar algum risco, e isso associado aos jogos de casino, requer que tenha em atenção alguns aspetos para que possa garantir a sua segurança ao máximo. Para que não se esqueça de nenhum fator importante a considerar, continue a ler e descubra ou relembre-se do mais importante.

Jogue apenas em plataformas de confiança

O primeiro aspeto a considerar, e um passo fundamental para começar a jogar, é a escolha do casino onde o fazer. Escolher sem critério e pesquisa nunca deve ser opção, pois aderir a plataformas ilegais ou de duvidosa origem pode trazer consequências nefastas como fraudes ou vazão de informações pessoais. Para evitar qualquer problema, você deve garantir que apenas joga em casinos que sejam legais e regulamentados.

Pois apenas estes são vigiados e auditados com frequência de forma a controlar que seguem todas as regras de segurança, e também de jogo limpo. Assim, ao escolher um casino legal você sabe que não só a sua segurança online está garantida, como também que os jogos não são manipulados para favorecer o casino. E para que tenha a certeza de que o casino é legal, verifique se este tem licença de jogo válida e concedida pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, o SRIJ.

Escolha palavras-passe únicas e a verificação de dois fatores

Depois de escolher uma plataforma de jogos de confiança, e para que possa jogar nela, você terá que criar uma conta. Certamente você sabe que para cada nova conta terá que criar uma palavra-passe como parte dos dados de login. Sendo que nos dias que correm é comum termos dezenas de contas online onde todas pedem palavras-passe, a tentação de usar as mesmas palavras-passe para contas diferentes é grande. Afinal, quem consegue lembrar-se de tantas palavras-passe diferentes?

Contudo, ainda que seja difícil e a tentação seja grande, resista e nunca ceda a usar os mesmos dados de login para contas diferentes, sobretudo se as contas forem importantes ou conterem informações delicadas. Pois no caso de você sofrer de algum ataque cibernético e alguma palavra-passe for vazada, se esta é a mesma para várias contas, todas essas contas ficarão comprometidas.

Como tal, crie sempre palavras-passe diferentes e únicas, e arranje uma forma segura de as guardar para não ter que as memorizar todas. E além das palavras-passe únicas, ative sempre a verificação de dois fatores, pois assim, mesmo que a palavra-passe seja comprometida, os dois fatores colocam um segundo impedimento ao acesso à sua conta.

Tenha cuidado com softwares maliciosos

Outra questão a considerar para se manter em segurança o tempo todo que estiver a jogar, é evitar softwares maliciosos. Para isso, instale sempre apenas apps oficiais dos casinos legais para jogar, pois uma das formas mais fáceis de deixar entrar softwares maliciosos nos seus dispositivos é através da instalação de software ilegal ou de terceiros. Além disso, usar softwares piratas e “hacks” pode também causa-lhe problemas com a lei.

Adicionalmente, tenha cuidado com links de fontes desconhecidas. Se receber emails ou mensagens que possam parecer do casino contendo links ou pedidos para fazer downloads que lhe pareçam estranhos, duvide e questione. Antes de clicar ou fazer download de seja o que for, primeiro certifique-se de que de facto foi a plataforma de jogo que enviou.

Pois esta é uma das formas mais comuns dos cibercriminosos conseguirem expor os seus dispositivos a malware e assim poderem roubar as suas informações ou causar outros danos. Mas para prevenir isto, e outros problemas, é fundamental que você tenha nos seus dispositivos um bom antivírus sempre ativo e atualizado. Pois um bom antivírus vai conseguir detetar e deter este tipo de ameaça antes do seu dispositivo ficar em perigo.

Mantenha os seus dispositivos sempre atualizados

Também muito importante para que possa jogar online em total segurança, é que mantenha os seus dispositivos sempre atualizados. Por muito que às vezes possa parecer chato e seja mais fácil ignorar ou adiar as atualizações, estas têm um papel fundamental na proteção da sua segurança e por isso devem ser feitas no imediato.

Pois muitas vezes as atualizações têm como objetivo corrigir erros, quer nos dispositivos, quer nas apps, e isso pode envolver questões de segurança online. Assim, seja o seu telemóvel, computador ou apps, faça por manter as atualizações em dia e assim não perca nenhuma correção e também qualquer melhoria feita ao sistema, e que irá tornar a sua navegação numa experiência mais agradável.

Utilize apenas redes seguras e evite redes Wi-Fi públicas

Para finalizar, sempre que jogar online faça-o usando apenas redes seguras, nas quais você tem total confiança, e se jogar fora de casa, não se ligue a redes Wi-Fi públicas. Pois por muito convenientes e acessíveis que estas redes possam ser, elas trazem um elemento de risco grande, já que não são seguras.

Isto faz com que se você estiver ligado a uma rede pública e insegura, fique mais vulnerável a ataques cibernéticos. Como tal, espere até chegar a casa ou a algum local onde sabe que a rede é totalmente segura, ou então use os seus dados móveis.