Homem detido em Benavente por ameaças com arma de fogo

Um homem de 22 anos foi detido, no passado dia 7 de agosto, em Benavente, por suspeita de ameaças com recurso a arma de fogo. A operação foi conduzida pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Coruche, da GNR, e resultou no cumprimento de três mandados de busca domiciliária e outros três em veículos.

Durante a ação, as autoridades apreenderam uma espingarda caçadeira, duas pistolas de alarme, 289 munições, dois cartuchos e uma balaclava. O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, que determinou como medida de coação apresentações bissemanais no posto policial da sua área de residência.

A operação contou com o apoio do Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC) e do Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE) da Unidade de Intervenção, bem como dos Destacamentos de Intervenção (DI) de Setúbal e Santarém e da Estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Santarém.