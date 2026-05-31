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Região

Bienal de Coruche 2026 abre candidaturas para artistas e jovens criadores

Por: Daniel Cepa 31 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A Bienal de Coruche – Percursos com Arte regressa entre os dias 3 e 25 de outubro e já abriu candidaturas para artistas e jovens criadores, no âmbito da sua 12.ª edição, dedicada ao tema “Conexões”.

Organizada pelo Município e pelo Museu Municipal de Coruche, a iniciativa inclui dois concursos distintos: o Concurso Percursos com Arte, dirigido a artistas maiores de 18 anos, nacionais ou estrangeiros residentes em Portugal, e o Concurso Jovens Artistas, destinado a estudantes entre os 15 e os 18 anos do distrito de Santarém.

A Open Call decorre até às 23h59 do dia 19 de julho e abrange propostas nas áreas das Artes Plásticas, Artes Visuais, Artes Performativas e Cruzamentos Disciplinares.

Os projetos selecionados irão integrar diferentes formatos, incluindo instalações artísticas ao ar livre ao longo da vila, exposições coletivas com trabalhos de jovens criadores e iniciativas de envolvimento com a comunidade local.

Segundo a organização, o tema “Conexões” pretende ligar arte, território, educação, memória, tradição e contemporaneidade, promovendo uma relação próxima entre criadores e comunidade.

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