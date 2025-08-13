Almeirim promove campanha gratuita de esterilização para cães e gatos

A Câmara Municipal de Almeirim, em parceria com o CROAC – Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia, está a promover uma campanha de esterilização gratuita para cães e gatos de companhia. A iniciativa, com inscrições limitadas, vai decorrer até 10 de outubro e permite a participação de dois animais por agregado familiar.

As candidaturas são destinadas exclusivamente aos residentes no concelho de Almeirim, desde que os animais estejam identificados eletronicamente e com o registo atualizado no Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC). No caso dos cães, é ainda obrigatória a apresentação de boletim sanitário com a vacina antirrábica válida na data de início da campanha.

As inscrições podem ser feitas online, através do formulário disponível ou no site da autarquia. O documento preenchido deve ainda ser enviado para o endereço eletrónico esteriliza@almeirim.org.

A campanha está a decorrer de segunda a sexta-feira, das 14h00 às 17h30, nas instalações do CROAC, situadas na zona industrial de Almeirim.