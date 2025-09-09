Caminhada em família celebra Semana Europeia da Mobilidade em Almeirim

No próximo dia 16 de setembro, Almeirim vai acolher uma caminhada em família, integrada na Semana Europeia da Mobilidade 2025. A iniciativa, organizada pelo CLDS 5G de Almeirim, pretende incentivar hábitos de vida saudáveis e promover a mobilidade sustentável na comunidade.

A concentração está marcada para as 17h00, na Praça Lourenço de Carvalho, com início da caminhada às 18h00. O programa inclui aquecimento, um percurso circular de baixa dificuldade e ainda uma aula desportiva de grupo.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória. Os organizadores recomendam o uso de calçado confortável, levar água e, sobretudo, boa disposição.

Esta atividade conta com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim, insere-se num conjunto de ações que visam a prática regular de exercício físico, que reforça a saúde e a mobilidade.