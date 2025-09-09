Desporto

Caminhada em família celebra Semana Europeia da Mobilidade em Almeirim

No próximo dia 16 de setembro, Almeirim vai acolher uma caminhada em família, integrada na Semana Europeia da Mobilidade 2025. A iniciativa, organizada pelo CLDS 5G de Almeirim, pretende incentivar hábitos de vida saudáveis e promover a mobilidade sustentável na comunidade.

A concentração está marcada para as 17h00, na Praça Lourenço de Carvalho, com início da caminhada às 18h00. O programa inclui aquecimento, um percurso circular de baixa dificuldade e ainda uma aula desportiva de grupo.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória. Os organizadores recomendam o uso de calçado confortável, levar água e, sobretudo, boa disposição.

Esta atividade conta com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim, insere-se num conjunto de ações que visam a prática regular de exercício físico, que reforça a saúde e a mobilidade.