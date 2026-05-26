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Desporto

Lina Mateus volta a ser a melhor atleta feminina no Trilho dos Cágados

Por: Daniel Cepa 26 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A atleta Lina Mateus, de Benfica do Ribatejo, voltou a estar em evidência ao conquistar o título de melhor feminina na prova Trilho dos Cágados – Backyard Ultra, ao completar 21 voltas, num total superior a 140 quilómetros e cerca de 1900 metros de desnível positivo acumulado.

Presença habitual em provas deste formato, a atleta volta a deixar marca numa competição onde já tinha feito história em 2025, quando alcançou 29 voltas, estabelecendo na altura o recorde nacional feminino da disciplina.

Nesta edição, marcada por condições exigentes, com um dia de calor intenso seguido de uma madrugada fria, Lina Mateus conseguiu manter um elevado nível competitivo durante 21 horas consecutivas, num formato que testa os limites físicos e mentais dos participantes.

A atleta é uma das principais referências femininas da modalidade em Portugal.

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